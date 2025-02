Osoba obecna na planie "It Ends With Us" POTWIERDZA wersję Justina Baldoniego: "To absolutnie niedorzeczne, był wrażliwy i rozważny"

On przedstawił dużo dowodów na swoją obronę, że traktował ją z szacunkiem. Sms, wiadomości. Również te gdzie ona zaprasza go do swojej przyczepy wtedy gdy odciąga pokarm dla dziecka - trochę dziwne to jest. Kobieta po czwartym porodzie, nie doszła do siebie jeszcze. Chciała sobie udowodnić, że potrafi go zauroczyć, i może chciała ciągnąć taki niewinny flirt. Przyjechał mąż, i trzeba było jakoś z tego wybrnąć.