Justin Baldoni ujawnił treść kolejnych SMS-ów, jakie mieli sobie wysyłać z Blake Lively

Blake Lively i Justin Baldoni od kilku miesięcy toczą ze sobą medialny spór. Aktorzy, których drogi przecięły się na planie produkcji "It Ends With Us", przerzucają się oskarżeniami dotyczącymi m.in. podglądaniem Amerykanki podczas karmienia piersią jej kilkumiesięcznego syna, dopisywaniem do scenariusza nieuzgodnionych wcześniej scen erotycznych oraz wzajemnych niewybrednych uwag dotyczących swych niedoskonałości urodowych. Trudne sytuacje, do jakich rzekomo doszło podczas kręcenia filmu, będą sobie wyjaśniać na sali sądowej. Zwycięska strona sporu wejdzie w posiadanie astronomicznej kwoty.