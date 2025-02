Konflikt filmowych kochanków trwa: Justin Baldoni założył stronę, na której publikuje materiały ws. Blake Lively!

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Od 2019 r Justin jest właścicielem praw do książki i kontynuacji. Blake zwąchała biznes na sequel i nasłała męża, żeby odkupił prawa. Justin się nie zgodził. Więc Blake przekabaciła autorkę na swoją stronę zapewne oferując jej miliony za sequel. Każdy kto widział kolorowankę do filmy o przemocy domowej wypuszczona przez autorkę pod tytułem filmu, do którego już nie miała praw , zrozumie, że laska jest cięta na kasę. Więc takim sposobem autorka przeszła na stronę Blake i wypłynęła informacja, że w umowie odnośnie sprzedaży praw jest zapis, że jeśli kupca praw kiedykolwiek odpowie za zarzuty przemocy (domowej, molestowania itd. itp.) automatycznie traci prawa na korzyść autorki. Proste jak drut. Oprócz wypaczenia, przekłamania i naciągania faktów w pozwie jest jeszcze plotka, że Blake szantażowała sony oskarżeniami o molestowanie, jeśli nie wypuszcza jej wersji filmu . Przypomnijmy - w jej wersji filmu o przemocy w związku najważniejszy dla niej był dowcip i ciuchy z jej prywatnej garderoby że zbliżeniem na buty Christiana Louboutin - pewnie dodatkowa kasa wpłynęła za promocję. Obrzydliwa baba. I baby, które zmyślają zarzuty molestowania powinny być karane podwójnie, bo dodatkowo krzywdzą inne kobiety, którym ktoś może później nie uwierzyć w prawdę. Team Baldoni!!!