Blake Lively i Ryan Reynolds zwrócili się do sądu o oddalenie pozwu Justina Baldoniego, w którym żąda od pary 400 milionów

Konflikt, który narodził się między Blake Lively i Justinem Baldonim po premierze filmu "It Ends With Us" jest obecnie jednym z najgorętszych tematów w kolorowej prasie. Przypomnijmy, że w grudniu aktorka oskarżyła reżysera o molestowanie seksualne na planie wspomnianego filmu oraz próbę zniszczenia jej reputacji. 37-letnia gwiazda utrzymuje, że Baldoni miał wtargnąć do jej przyczepy, kiedy była naga, "improwizować intymność fizyczną" czy zadawać pytania dotyczące jej życia intymnego. Twierdzi też, że naruszał jej prywatność, zawstydzał ją i dodawał do scenariusza bardziej sugestywne sceny. Ukochana Ryana Reynoldsa złożyła 80-stronicową skargę w Kalifornijskim Departamencie Praw Obywatelskich, a następnie oficjalnie wniosła federalny pozew przeciwko Baldoniemu.