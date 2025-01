Taylor Swift ZERWAŁA przyjaźń z Blake Lively? "Jest świadoma wartości swojego wizerunku"

Blake Lively i Justin Baldoni znaleźli się w centrum mediowego skandalu po premierze filmu "It Ends With Us". Współpraca rozpoczęła się od pozytywnej relacji, co można było zauważyć w ich wcześniejszych wymianach wiadomości, jednak przerodziła się w konflikt, gdy Lively oskarżyła Baldoniego o molestowanie. Reżyser odpowiedział pozwem i udostępnieniem nagrań, które miałby dowodzić niewinności. Spór przyciągnął dużą uwagę mediów i miał znaczący wpływ na wizerunki aktorów.

Publiczne ujawnienie wiadomości i wzajemne oskarżenia wywołały falę spekulacji oraz prawne reperkusje. Koordynatorka intymności wskazała na brak odpowiednich ustaleń scenicznych, co mogło przyczynić się do nieporozumień na planie. Konsekwencje skandalu zaważyły na dalszych projektach aktorów i ich karierach, zmuszając ich do obrony swoich stanowisk na łamach sądów oraz medialnych platform. Wygląda na to, że afera odbiła się również na ich życiu prywatnym.

Taylor Swift miała odciąć się od Blake Lively

Do produkcji "It Ends With Us" Blake Lively zaangażowała również swoją wieloletnią przyjaciółkę Taylor Swift. W przełomowym momencie z życia głównej bohaterki słychać piosenkę "My tears ricochet". Wtedy Lily Bloom postawiła siebie i swoją córkę ponad miłość do toksycznego mężczyzny. Niestety, zły PR Lively, który jest efektem promowania produkcji jako lekką komedię romantyczną, według informatora Page Six miał sprawić, że piosenkarka zdecydowała się od niej odsunąć.

Blake ma teraz bardzo zły PR. Z tego powodu Taylor próbuje się od niej zdystansować w sferze publicznej. Prywatnie nie mają jednak napiętych relacji - przekazuje źródło Page Six.

Z kolei Daily Mail donosi, że Taylor Swift nie chce być zamieszana w skandal z "It Ends With Us". Mimo to miała ostatnio odwiedzić Blake Lively w jej nowojorskim apartamencie.

Taylor nieco odsunęła się od swojej wieloletniej przyjaciółki. Już i tak została wplątana w tę aferę i chciałaby uniknąć większego skandalu. Ona nie powinna być w to w żaden sposób zamieszana, pojechała tylko odwiedzić Blake i Ryana, żeby zobaczyć, jak się czują - mówi informator Daily Mail.

Z kolei inne źródło podaje:

Taylor po cichu się wycofała z tej znajomości. Jest świadoma wartości własnego wizerunku i nie chciałaby go zszargać - przekazuje inna osoba z otoczenia.

