Blake Lively i Justin Baldoni świetnie się ze sobą dogadywali na początku "It Ends With Us?! Ujawniono ich zalotne wiadomości

Trzeba przyznać, że kulisy powstawania produkcji "It Ends With Us" śmiało mogłyby posłużyć za scenariusz kolejnego filmu. Biorąc pod uwagę charakter oskarżeń, jakimi wzajemnie przerzucają się ekranowi kochankowie, Blake Lively i Justin Baldoni, prawdopodobnie wyszedłby z tego thriller erotyczny.

W aferze, którą śledzi cały świat, nie brakuje szokujących zwrotów akcji. Aktorka oskarżyła reżysera o molestowanie seksualne na planie, co wywołało falę oskarżeń i kontrpozwów. 41-latek opublikował nagrania z planu, które miały dowodzić jego niewinności, ale interpretacje obu stron różnią się diametralnie.

Najnowsze doniesienia "Daily Mail" rzucają na sprawę nowe światło. Wygląda na to, że początkowe relacje Blake i Justina były przepełnione niewinnym flirtem, zanim przerodziły się w publiczny konflikt prawny. Analiza wymienianych przez nich wiadomości tekstowych i e-maili, które właśnie ujrzały światło dzienne, jasno wskazuje, że ich współpraca zaczęła się od uprzejmości. W jednym z wymienionych tekstów Lively napisała do Baldoniego:

Czuję to samo. To takie dobre uczucie, gdy wykonujemy pracę, z której jesteśmy dumni. I robimy to razem.

Wtedy Baldoni odpisał:

Lubię sentymentalną Blake.

Na co Lively zażartowała:

Nigdy jej nie spotkałam.

Lubię również Blake, która jest d*pkiem. Nie przejmuj się - kontynuował zalotnie.

Tą Blake poznałam - odpowiedziała aktorka.

"Daily Mail" przedstawił również inne screeny rozmów, które miały pokazywać, że ich relacja od samego początku nie była nakierowana na wojenną ścieżkę.

Ich adaptacja powieści Colleen Hoover o przemocy domowej okazała się sukcesem, zarabiając 351 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów. Jednak sukces ten oprócz ogromnych pieniędzy przyniósł również liczne pozwy i napięcia między gwiazdami.

Narastający konflikt

Według Baldoniego ich relacja zawodowa była bliska, a codzienne wiadomości obejmowały historie z życia, żarty oraz memy. Jednak z czasem Lively zaczęła walczyć o większą kontrolę artystyczną, co doprowadziło do napięć.

Nie da się ukryć, że zarówno Justin, jak i Blake borykają się obecnie z poważnym kryzysem wizerunkowym. Toczący się od tygodni konflikt między gwiazdami obrazu "It Ends With Us" odbija się również na mężu aktorki. Ryan Reynolds, który jest zaangażowany w kilka projektów filmowych jednocześnie, obawia się gwałtownego wyhamowania wpływów z ich dystrybucji. W tym celu podjął radykalne działania, wnosząc do sądu o uciszenie prawników Baldoniego.