Ryan Reynolds DRWI na wizji z afery z Justinem Baldonim. "Co słyszałyście?". Tak zareagowała Blake Lively

Pod koniec 2024 roku wybuchła jedna z największych show-biznesowych afer ostatnich miesięcy. Mowa o dramie z udziałem Blake Lively, Ryana Reynoldsa i Justina Baldoniego, która rozegrała się na planie filmu "It Ends with Us". Krótko po premierze Lively oskarżyła Baldoniego o molestowanie seksualne. Reżyser nie przyznał się do zarzuconego czynu i odpowiedział pozwem o zniesławienie. Od Lively, Reynoldsa i ich publicystki Leslie Sloane domaga się 400 milionów dolarów, twierdząc, że celowo działali na jego szkodę, by przejąć kontrolę nad filmem.