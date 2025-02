KONIEC wielkiej przyjaźni? Taylor Swift MA ŻAL do Blake Lively. "Czuje się wykorzystana, że została wciągnięta w aferę"

Konflikt między Blake Lively a Justinem Baldonim rozpoczął się od ich współpracy na planie filmu "It Ends With Us". Aktorka zaczęła oskarżać kolegę o molestowanie seksualne, czemu ten stanowczo zaprzecza.

Taylor Swift nie wybaczy Blake Lively?

Z upublicznionej korespondencji Blake i Justina wynika, że Lively ostrzegała aktora, że ma wokół siebie prawdziwych przyjaciół, którzy jej pomogą w walce i staną za nią murem. Nazwała ich wówczas smokami, a siebie porównała do serialowej Khaleesi z "Gry o tron". Ponadto jedna z piosenek Taylor została użyta w produkcji "It Ends With Us", co mogło jasno wskazywać, po której stronie konfliktu opowie się Swift. Tak się nie stało, bo artystka milczy, ponadto nie była widziana u boku koleżanki już od kilku tygodni.