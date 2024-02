Blake Lively w żyrafim komplecie. Tym razem NIE ZACHWYCIŁA? "Wygląda, jakby się urwała z 2006 roku" (ZDJĘCIA)

Jeszcze w niedzielę Blake Lively bawiła się u boku Taylor Swift na Super Bowl, a przysłowiową chwilę późnej brylowała na pokazie najnowszej kolekcji Michaela Korsa w Nowym Jorku . Aktorka przyodziała zwyczajny top, biało-brązową spódnicę z żyrafim printem i płaszczyk z identycznym wzorem . Kreację dopełniały połyskujące kozaczki oraz delikatna biżuteria. Zdaje się, że "look" 36-latki nie zachwycił internautów . Sporo komentarzy na temat stylizacji pojawiło się pod postem na instagramowym profilu serwisu Just Jared.

Tym razem nie podoba mi się jej look; Oszałamiająca brązowa krowa; Te buty zupełnie nie pasują; Wygląda, jakby się urwała z 2006 roku i nie jestem tym zachwycona; Blake, to nie jest to; Myślę, że żyrafi wzór nie wygląda tak dobrze jak lamparci - komentowali internauci.