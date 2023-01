Blanka Lipińska burzy się na sugestie, że "kompromituje Polskę": "Film jest HITEM na całym świecie!"

Kasiunia 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Umowmy sie Blaina ze jestes tania. Te filmy to zwykly pornol tylko nie pokazuja narzadow reszta jest tak prosta ze zygac sie chce. I to nie jest tak ze Tylko w Polsce sie nie podoba tylko jakiejs "rzeszy" fanow powiedzmy sobie wprost w przedziale qieku od 10 do 20 lat to sie akurat podoba. Szybki seks. Latwa kasa. Szczerze ogolnie jak by tego nie nazywac zwykle kurestwo. Nic wiecej. Nic....tylko cisza