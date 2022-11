Blanka Lipińska do fanki krytykującej jej obcisłą kreację: "Dlaczego obwiniasz sukienkę, że ŹLE W NIEJ WYGLĄDASZ?"

Gość 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Żyjemy w czasach, w których osoby nie-szczupłe terroryzują osoby o mniejszych od siebie rozmiarach. Blanka ma rację. Czy osoby w rozmiarze XS-M mają ubierać pogrubiające ubrania, aby grubasy czuły się dobrze??? A co z samopoczuciem szczupłych osób, którym ciągle wbija się poczucie winy, że za dobrze wyglądają i unieszczęśliwiają grubszych od siebie??? Stop terrorowi ludzi zakompleksionych!!! Żyjcie i dajcie żyć innym. Niech każdy nosi to, co chce. Skończcie oceniać wszystkich i wygłaszać opinie, o które nikt was nie prosi.