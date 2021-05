Blanka Lipińska rozgania TULĄCYCH SIĘ Michele Morrone i Simone Susinna na planie kontynuacji "365 dni" (ZDJĘCIA)

Maciek 30 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Offtop ale nie prowokacja. Założyłem, ze do utrzymania okrągłej sumy na ROR nie mogę wydać do końca miesiąca więcej niż 3734,33. Pytanie; co jest nie tak z moim planowaniem wydatków; nie ćpam, rzadko kupuję ciuchy, nie włóczę się po mieście (chociażby z powodu braku czasu). Praktycznie nie pije alkoholu (zreszta i tak nie musiałbym kupować, bo jest w barku). Jestem singlem, z małym co prawda Zwierzyńcem w domu, ale do licha, niektórzy tyle mają na miesiąc (albo i mniej) mając rodziny i płacąc rachunki. Ja wszystkie, łącznie z podatkiem dochodowym już opłaciłem a widzę, ze ta kwota wydaje mi się wyzwaniem. Nikt mnie nie okrada (oprócz państwa). To co ja cholery robię nie tak, ze potrafię być zaradny i zarobić, pozornie nie jestem rozrzutny a właściwie utrzymanie mnie i moich zwierząt - 3 psy, 2 koty, akwarium, legwan(po WSZYSTKICH opłatach, rachunkach itp. itd.) przez miesiąc - z pieniędzy na tzw. życie pochłania co najmniej 10 000 PLN czasem trochę więcej. Doprecyzuje - Palenie to mój jedyny nałóg (zero hazardu, korzystania z ofert seks- biznesu itp.). Ostatnio zadałem sobie to pytanie po spotkaniu ze znajomymi, siedziałem cicho, bo głupio ze znajomymi o kasie rozmawiać, nie wiem, no mam poczucie, ze nie wypada opowiadać o zarobkach i wydatkach. Inni z moich zarobkach odkładaliby pewnie na koniec miesiąca ok. 15 000 ...ja się cieszę jak miesiąc zakończę z bilansem plus 3-4 tys. Co ze mną nie tak. Wiem - z boku problem pierwszego świata, ludzie na jedzenie mają a jakiś g..uuu...pek płacze, ze zaoszczędza „tylko” 3000 lub 4000. Ale po przeczytaniu wiecie o co pytam. Nie skarze się na nic tylko zastanawiam się gdzie ja robię jakieś katastrofalne błędy w wydatkach.