Blanka Lipińska sprzedaje ulubionego mercedesa. Wiadomo, ile trzeba zapłacić za "Krysię" (FOTO)

Blanka Lipińska wyjątkowo aktywnie działa w mediach społecznościowych. Autorka serii książkowych erotyków na ogół dość chętnie dokumentuje w sieci codzienne perypetie. Celebrytka regularnie dzieli się także z obserwatorami przemyśleniami na rozmaite tematy i odpowiada na zadawane przez nich pytania - nierzadko wywołując przy tym niemałe poruszenie wśród swoich fanów. Niedawno Lipińska publicznie narzekała na przykład na zachowania "sfrustrowanych matek", a w ostatniej odsłonie instagramowego Q&A poruszyła temat apostazji.

Blanka Lipińska sprzedaj samochód. Podała cenę

W niedzielę Lipińska postanowiła wykorzystać swój instagramowy profil, by przekazać fanów pewne istotne dla niej ogłoszenie. Celebrytka poinformowała, że zdecydowała się na sprzedaż ulubionego auta - mercedesa, którego pieszczotliwie zwykła nazywać imieniem "Krysia". Lipińska niewątpliwie świetnie zareklamowała wystawiony na sprzedaż pojazd potencjalnym kupcom. Celebrytka opisała bowiem swoje doświadczenia z autem w samych superlatywach, zapewniając, iż w "Krysi" nigdy nie doszło do awarii. Jak na miłośniczkę social mediów przystało, Blanka nie mogła też nie wspomnieć o tym, iż wnętrze pojazdu stanowi wymarzoną przestrzeń do zdjęć.

No i stało się! Sprzedaję Krysię, mojego mercedesa. Ten samochód to skarb, serio! Uwaga - nigdy nic się w nim nie zepsuło! Nigdy! No i środeczek idealny do zdjęć - zachwalała pojazd celebrytka.

W opublikowanym na InstaStories wpisie Lipińska krótko wyjaśniła także, dlaczego zdecydowała się na sprzedaż ulubionego samochodu. Przy okazji zapewniła również, iż przyszły właściciel jej auta z pewnością będzie wyjątkowo zadowolony.

Czemu sprzedaję? Bo mam BMW, a tacie trzeba już do jeżdżenia bardziej SUV-a niż coupé. Ktoś, kto kupi to auto, będzie zachwycony - napisała.

Do instagramowego wpisu Blanka Lipińska dołączyła także link do ogłoszenia zamieszczonego na popularnej platformie poświęconej sprzedaży pojazdów. Jak dowiadujemy się z udostępnionej przez celebrytkę oferty, poszukująca nowego właściciela "Krysia" to dokładniej Mercedes-Benz klasa E 250. Wyprodukowany w 2016 roku pojazd ma ponad 111 000 km przebiegu na liczniku, jego karoserię pokrywa zaś metaliczny lakier. Jak poinformowano w ofercie, potencjalny nabywca samochodu Lipińskiej będzie musiał za niego zapłacić 128 tysięcy złotych.

