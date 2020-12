Blanka Lipińska - ikona stylu czy ofiara mody?

Gość 37 min. temu zgłoś do moderacji 6 14 Odpowiedz

Nie no naprawdę ludzie. Muszę się wypowiedzieć. Jak zawsze siedzę cicho i patrzę to teraz coś powiem. Czy wy za każdym razem kiedy idziecie np do sklepu po bułki, podatki zapłacić, wypłacić pieniądze z banku czy chociażby wyrzucić śmieci się odpicowywujecie jak szczury na otwarcie kanału? No właśnie. Już naprawdę nawet popularna pisarka nie może wyglądać jak menel? Ja nie chcę hejtować ale to jest przesada jak niektórzy dziennikarze wtykają nosy w nie swoje sprawy. Nawet jeśli Blanka Lipińska przeżywa trudny okres w swoim życiu to nic nam do tego. Jest super kobietą. Myślałam że jak wejdę w komentarze zobaczę ,, przesadzają'' itp, ale to naprawdę mnie zszokowało. Nawet jeśli ktoś jej nie lubi za jej twórczości to nie znaczy że musi przezywać od bezdomnych itd. Opanujcie się bo widzę że na tym świecie powoli brakuje wyrozumiałości i tolerancyjności. Dziękuję za uwagę pozdrawiam serdecznie.