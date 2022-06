Blogerka urodziła dziecko... W OCEANIE! Poród relacjonowała na Instagramie: "Tylko ja, mój partner i fale. To było piękne" (FOTO)

Od kilku lat znane twarze coraz śmielej podchodzą do tematów okołociążowych. Celebrytki chętnie opowiadają o błogosławionym stanie oraz jego ciemniejszych stronach. Sam poród również przestaje być tematem tabu, a publikowanie w social mediach zdjęć z porodówki stało się niemal normą.

Sfilmować narodziny swojego dziecka postanowiła także niejaka Josy Peuker. W przypadku pochodzącej z Niemiec blogerki bardziej niż sam fakt pokazania porodu szokuje miejsce, w którym do niego doszło. Kobieta postanowiła bowiem urodzić bez pomocy medyków... w oceanie.

Gdy nadszedł dzień rozwiązania, ukochany zawiózł "uzbrojoną" w ręczniki, gazę i miskę z "sitem do złapania łożyska" Josy na plażę.

Fale miały ten sam rytm, co skurcze, ten płynny ruch sprawił, że poczułam się naprawdę dobrze - opisywała swoje odczucia. Miękki wulkaniczny piasek pode mną przypominał mi, że między niebem a ziemią nie ma nic innego, jak tylko życie. Nie miałam obaw ani lęku, by powitać w naszym życiu nową duszyczkę, tylko ja, mój partner i fale. To było piękne - wspomina nietypowe przyjście na świat latorośli.