Klaudia Halejcio pokazuje zdjęcia z porodówki w pierwszą rocznicę narodzin córeczki (FOTO)

Naprawdę, nie rozumiem tych niby celebrytów 🙄 Może jestem staroświecka, ale...albo cieszę się z narodzin dziecka i prywatnie i rodzinnie to przeżywam, cieszę się każda chwilą, każdym ząbkiem i ubolewam nad kolką. Cieszę się kolejnym dniem bo mogę patrzeć na mój owoc miłości. To moja prywata, to moje szczęście. Moje! Nie publiczne! To mój azyl! Naprawdę, nie rozumiem tych celebrytek, które sprzedają wszystko dla sławy, dla istnienia na świeczniku 🙄 Rodzinę trzeba chronić, trzeba o nią dbać. Trzeba mieć swój prywatny kącik który nie jest na sprzedaż. No chyba, że...???