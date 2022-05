Klaudia Halejcio sprawiła rocznej córce miniaturowego mercedesa... (FOTO)

Klaudii Halejcio udało się to, o czym marzą tysiące gwiazdek, których kariera nieco podupadła: mimo braku imponującego aktorskiego CV Halejcio jest dziś jedną z najlepiej zarabiających rodzimych influencerek. Klaudia mieszka w willi za 9 milionów, czasem przechadza się po ulicach z drogą torebką , a od roku ma córkę, którą też pokazuje w mediach społecznościowych. Przed jej narodzinami trochę się krygowała, ale szybko stwierdziła, że chce, by Nel towarzyszyła jej w zarabianiu na Instagramie .

Nel skończyła ostatnio roczek. Mama nie tylko zadbała o profesjonalną sesję zdjęciową dla córki, co jeszcze mogło by być zrozumiałe, bo w końcu każdy rodzic chce uchwycić tak ważny moment, ale wszystko nagrała jeszcze na Instagramie, chwaląc się, że mała dziewczynka tak umie pozować...

Roczna Nel ma życie jak w bajce. Ostatnio dumna mama pokazała na Instagramie nową zabawkę, którą ma jej córka: chodzi o miniaturowego, białego mercedesa. Nel może jeździć nim po ogrodzie otaczającym willę za 9 milionów i pozować do zdjęć. Zadowolona Klaudia Halejcio pochwaliła się pojazdem córki w typowym dla siebie stylu: ustawiła dziewczynkę do zdjęcia na tle własnego białego mercedesa... Mercedes GLC Coupé jest wart ponad 200 tysięcy złotych, a wersja AMG dla dzieci to wydatek jakichś 1200-1500 złotych. Można więc uznać, że rodzice Nel nawet nie odczuli kupna takiego prezentu w swoim budżecie. Zwłaszcza że miniaturowe luksusowe auta ma coraz więcej dzieci gwiazd.