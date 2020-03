Bohaterscy Boczarska i Banasiuk ratują dwuletniego synka przed niebezpieczeństwem

Kiniula 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Niestety trzeba to przetrwać, a przechodzą przez to wszyscy rodzice, chyba że nie wychodzą z dziećmi poza podwórko. Dzieciaki mają taki okres ok 2lat, że po prostu chcą być bardziej samodzielne (np przy spacerach, niekoniecznie przy czynnościach, których nie lubią), a nie mają na tyle ogarnięcia żeby np.w porę się zatrzymać czy przewidzieć niebezpieczenstwo. Kto ma dzieci, doskonale o tym wie, kto nie ma musi uwierzyć na słowo, bo nadpobudliwość czy brak domniemanej więzi z dzieckiem nie ma tu nic do rzeczy.