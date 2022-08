Boryc Szyc i Janusz Chabior z żonami też pojechali na komfortowy kemping. Nowa moda wśród celebrytów? (ZDJĘCIA)

nick 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

na pewno na Helu ?? czy w Chałupach ?? tam z reguły stawiają te auta, na Helu raczej ciężko, to dwie różne miejscowości oddalone od siebie o dobre 25 kilometrów, początek i koniec półwyspu... ja tam Chałup nie lubie, taki przylądek namiotowców, płytka woda od strony zatoki dla tych na deskach, windsurfing itp ale nadmiar ludzi, buda przy budzie, zero klimatu, słońce jest, woda jest ale to taka california dla brudasów co śpią w przyczepach bez urazy, wolę nocleg na Helu gdzieś prywatny i normalne zwiedzanie całego półwyspu niż dziadowanie tam prawie na początku jak szczur przy szczurze, to przypomina troche taką wioskę z autami i handel w niedziele