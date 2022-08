Swojskie wakacje Patrycji Markowskiej: nocuje w przyczepie, pływa na desce i pozuje synowi do sesji (ZDJĘCIA)

Patrycja Markowska jest jedną z tych gwiazd, które przedkładają spokojne życie rodzinne nad blask fleszy i tła ścianek. 42-letnia córka Grzegorza Markowskiego od 15 lat jest w związku z Jackiem Kopczyńskim , z którym ma syna Filipa . Ich relacja od początku była ryzykowna, bo dla Markowskiej Kopczyński odszedł od żony i starszego syna, z którym jednak do dzisiaj utrzymuje świetne relacje.

Pewną rysą na wizerunku Patrycji była przez moment sprawa Wojtka z Zanzibaru - okazało się, że i Markowska latała do skompromitowanego "biznesmena", by śpiewać lokalsom na zaproszenie Fundacji Pili Pili. Wojciech Ż. zarzeka się, że nie ma już nic wspólnego z fundacją, która najbardziej ucierpiała na jego oszustwach. Cóż, niesmak pozostał, w przeciwieństwie do celebrytów, którzy teraz jak ognia unikają wspominania Zanzibaru.