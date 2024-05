Borys Szyc maszeruje na obiad z synem i... Natalią Klimas. W restauracji czekała na nich żona aktora (ZDJĘCIA)

Borys Szyc jest jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Media od lat interesują się więc nie tylko tym, co dzieje się u niego zawodowo, ale i jego życiem prywatnym. Przez lata gwiazdor prowadził hulaszczy tryb życia, co miało odzwierciedlenie w jego relacjach z kobietami. Wszystko zmieniło się, gdy na jego drodze stanęła Justyna Szyc-Nagłowska. To właśnie przy niej udało mu się ustatkować. Para pobrała się w 2019 roku, a rok później na świecie pojawił się ich wspólny syn Henryk.