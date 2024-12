Gigi Hadid i Bradley Cooper na podwójnej randce

Dziś w pociagu w relacji Szczecin -Lublin na przejściu jacyś młodzi nabuzowani chłopcy, którzy przechodzili pomiędzy wagonami, skomentowali mnie, bo miałem żółta kurtkę i skomentowali „p***ł”. Kolejna osoba z warkoczyków zaplecionym na brodzie o egzotycznej urodzie wchodząc do pociagu w Lublińcu i popchnęła mnie koło kibla. Wepchnął się z walizką nie patrząc na nikogo, na rympal, aż się przewróciłem . Zapytałem się, dlaczego pan mnie popchnął, a ten na to arogancko:” za to ze stoisz na przejściu”. Drzwi się rozsunęły i ja wypaliłem: „wystarczyło powiedziec, a poza tym miałem byc na suficie”. Jakieś głupawe śmiechy usłyszałem, nie wiedzac skąd. I powiedziałem: „No jest się z czego śmiać, naprawdę”. Po tym jeden z dwóch kolejnych nabuzowanych pryszczatych kolesi, wytatuowanych na szyi, palących w papierosy, w białych skarpetkach (z logiem „z łyżwa”) i na butach tej marki, i dwiema dziuniami które tez paliły w pociagu, się najwidoczniej rozjuszyło i obudziłem w nich najgorsze instynkty. Pewien pryszczaty w dresach otworzył drzwi i wprawił mnie w osłupienie mówiąc: „Masz jakis problem?!” Sugerując mi ze mnie pobije. Nikt z tłumu nie zareagował. Nikt. A ja na to, „Czy wiesz, ze są kamery?”. Nie doszło do pobicia, bo gdy widział moja wystraszona mamę, która tez ze mną stała. W dodatku dla mnie jako faceta to upokorzenie. Chcialem się odgryźć, ale rozum mi mówił coś innego. Nienawidzę się bić. Może umiałbym, ale powstrzymał mnie rozum, ale zniosłem upokorzenie. Wiem, ze bicie to nie jest rozwiązanie. Skończyłoby się problemami z prawem. Wiem, ze tego szczyla spotka jeszcze większe upokorzenie, a kara będzie dla niego sromotna. Smutno mi, ze moim kosztem.