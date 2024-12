Blanka i starszy o 10 lat Malik Montana podsycają na Instagramie plotki o ROMANSIE. Słodziaki z nich?

Wczoraj obejrzałam film “pokolenie Ikea” co za dramat, jeszcze tak prymitywnego, chamskiego i wulgarnego filmu nie widziałam.. no tak, ale nie oglądam polskich filmów za bardzo. Główny aktor chyba stylizowany był na wczesnego Pazurę, ta fryzura, ten cynizm i to obrzydliwe przeklinanie co 5 minut. Czy reżyser serio myslal że to jest dobre??????