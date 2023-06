Bramkarz Chelsea wziął ślub z hiszpańską Miss Universe 2020. Panna młoda zachwyciła imponującą suknią (ZDJĘCIA)

Inicjatywa sp... 32 min. temu zgłoś do moderacji 75 5 Odpowiedz

A dlaczego z miss, a nie ze sprzedawczynią z supermarketu która ma 2 kg nadwagi ale za to wspaniały charakter? To musi być miłość… ale do wyglądu 🙃 (piszę tak, bo jak jakaś laska wychodzi za bogacza to zaraz komentarze że dlaczego nie za biednego emeryta i to na pewno miłość ale do kasy. Zacznijmy pisać dokładnie takie same komentarze o mężczyznach, jakie pisze się o kobietach).