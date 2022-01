Britney Spears reaguje na REWELACYJNĄ sprzedaż książki siostry: "Powinni cię przebadać na wykrywaczu kłamstw. Jesteś SZUMOWINĄ!

Karma ma nogi... 44 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

13 lat w niewoli, ciekawe ilu z nas udało by się nie zwariować, Britney zasłużyła na sukces, sukces jest jej, czy nam się to podoba czy nie to jest jej sukces, każdy kto przyczynił się do jej uwięzienia i zniewolenia zasługuje na publiczne potępienie, to jest tak zwana karma która zawsze wraca