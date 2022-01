Britney Spears POZUJE NAGO. Tłumaczy, że w ten sposób "zrzuca ciężar"... (FOTO)

Gość. 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

I dlatego miała kuratelę. Młodsze pokolenie widzą tylko "więzienie " człowieka przez jej rodzinę. Ale ta rodzina widziała co robiła w latach 90 jak zaczynała być sławna, i jak to może się skończy z biegiem czasu. Uwielbiam ją, ale śledziłam w kolorowych pismach co pisali. I to nie było dobre dla niej, i jej malutkich dzieci. Teraz chce sobie odbić to wszystko co jej brakowało. Ale po co ta golizna, te czarne rozmazane oczy, chęć zaistnienia znowu- ale chyba w sposób negatywny.