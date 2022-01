Britney Spears OSTRO UDERZA w siostrę po jej wywiadzie: "Pier*ol się, Jamie Lynn!"

Daklas 42 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jak by nie było, gdzie leży prawda, to fakt jest jeden - tę sytuację miały miejsce sporo lat temu. Uczucia i emocje wiadomo, że zostają i to już powinni prywatnie sobie poukładać tak czy inaczej. Ale gdzie by ta prawda nie była, jaki sens jest wracanie do tego publicznie- tyle lat temu. Rodzice reagują? Nie .. Po co oni wracają do tych spraw... Dla pieniędzy? Niech to załatwią ostatecznie, a nie łażą po tv i piszą po internetach, bo szczerze powiem, gdyby nagle ich skandale się znudziły ludziom, to pozostanie tylko niesmak, i już z niczego tych pieniędzy nie wyciągną..