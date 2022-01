Siostra Britney Spears ujawnia wiadomość, którą dostała od niej po OSTATNIEJ KŁÓTNI!

zux 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Siostrzyczka żenująca, panna Nikt promująca się na plecach i cierpieniu siostry. Brit utrzymywała całą te chałastrę latami, a oni nią poniewierali i defacto wiezili, z tatuskiem na czele, ale matka i rodzenstwo nie lepiej sie zachowali w tej sytuacji, polecam artykuł przeczytac nt. Ronana farrowa przedrukowany w Magazynir Pismo, łzy same lecą nad tym co oni z niej zrobili, ona potrzebowała opieki psychiatrycznej i psychologicznej a nei kurateli! Jeszcze odseparowanei od dzieci tylko pogłębiło rany w jej psychice, a ci co teraz piszą, zę ona powinan byc nadal pod kuratela bo jest niestabilna to idzicie do studnii nabrać empatii, po byciu w areszcie domowym przez 13 lat, bez dostepu do telefonu! ale zapierdalajac na scenie jak marionetka, kto by byl stabilny i szczęśliwy?! Ona potrzebuje spokoju, terapii, czułości, a nie jeszcze takiego niskeigo zachowania ze strony siostry, ktora jest dosłownei nikim gdyby nei nazwisko Spears ! P.S. oczywiscie ta jej rodiznak sie uważała za megadobry chrześcijan w pierwszej łąwce w kościele