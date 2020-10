Były menedżer Roberta Lewandowskiego zatrzymany przez policję! Miał GROZIĆ piłkarzowi

Ona 40 32 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Jak to zwykle bywa prawda leży pośrodku. A cała ta sprawa pokazuje że żadne pieniądze nie zastąpią klasy (mam na myśli obu Panów). Uważam że dwoje dorosłych ludzi na poziomie zawsze jest w stanie się porozumieć. Ale jak zaczynają sobie wypominać kto dla kogo więcej zrobił, kto więcej skorzystał na współpracy... To pokazują tylko jakimi wartościami się kierują i co naprawdę się liczy. Swoją drogą ile razy trzeba mieć kasy żeby wreszcie powiedzieć sobie dość.