Izabella Krzan

Konferencje ramówkowe mają swoje stałe miejsce w kalendarzu eventów na ostatnie tygodnie zimy. Szczegółami nowej oferty programowej pochwalili się dziś decydenci stacji TVN. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. prowadzący i jurorzy show "Mam talent!", "MasterChef Nastolatki" i "You Can Dance", aktorzy serialu "Na Wspólnej" oraz ekipa programu śniadaniowego.

Wtorkowy wieczór był niezwykle istotny dla Izabelli Krzan, wobec której jej nowi chlebodawcy mają dalekosiężne plany. Co prawda jesienią ub. r. prowadziła na antenie TVN Style wieczorny program na żywo, lecz zdążył on wypaść z ramówki, zanim ktokolwiek natknął się na jego reklamę. Mimo tego była prezenterka Kanału Zero otrzymała drugą szansę. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że wkrótce zadebiutuje na głównej antenie.