Jessica Alves przyłapana na czułościach z nowym chłopakiem

Jessica Alves zyskała rozgłos jeszcze jako Rodrigo Alves, czyli "Żywy Ken". We wrześniu 2017 roku Alves ujawnił we włoskiej telewizji, że zamierza zmienić płeć i figurować jako "ludzka lalka Barbie". Plan udało się zrealizować, ale nie było to tanie przedsięwzięcie... Jak podliczył jeden z tabloidów Alves, wydała 600 000 funtów na operacje plastyczne. Niedawno Jessica przeszła operację feminizacji twarzy, powiększenia piersi i powiększenia pośladków.