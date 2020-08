Wyzwolona Jessica Alves pokazuje OKAZAŁE IMPLANTY nad basenem (ZDJĘCIA)

koala 3 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Uwazam, ze lekarze, ktorzy mu TO zrobili, powinni dostac dozywotni zakaz wykonywania zawodu. Widac, ze to biedny i psychicznie zaburzony czlowiek, ktory nie zdaje sobie sprawy, ze za 5-10 lat prawdopodobnie pozegna sie ze swoim zywotem. Umrze ze skrajnego wycienczenia, wystarczy drobna infekcja i moze dojsc do zakazenia ogolnoustrojowego, sepsy itd. Gdzie w tym wszystkim kodeks etyki lekarskiej. Czlowiek sie nie liczy, chodzi tylko o kase. A ludzie lajkujacy jego fotki na insta przykladaja do tego swoje 3 grosze. To juz nie jest entertainment, to jest tragedia 😟