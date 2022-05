Cannes 2022. Gwiazdy pozują na amfAR Gala: Christina Aguilera, Ashley Graham, mama Elona Muska (ZDJĘCIA)

Bos 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zajrzałam ponownie do komentarzy i ze zdziwieniem zauważyłam, że mój komentarz ma w sumie 150 +/_. Nie wierzę, że taki tłum rzucił się żeby go zhejtować czy polubić ( i to nie dlatego, że mój, ale ogólnie). Więc wierzę w to co piszecie, że ktoś manipuluje komentarzami. Tylko po co? przecież w ten sposób nie ma sensu pisanie czegokolwiek, bo wykluczona jest sensowna dyskusja. - mój komentarz był 2 na 1 stronie.