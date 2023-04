Caroline Derpieński zmieniła się nie do poznania. Tak wyglądała, gdy była nastolatką (ZDJĘCIA)

Szok 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

On chyba posypała groszem pudlowi. Wcześniej tuba pudelku były o niej innego typu artykuły. To ta laska która była związana z mikionerem 60latkiem . ona opisała to rozstanie w burzliwy sposób w internecie bo była zbulwersowana że się nad nią znecal. Potem wszystkiego się wyparła? Zdaje się że w tamtym artykule na pudelku pisano że jest infuencerka..A teraz Pudel nazywa ją ja modelka...dobre i te miliony to chyba nie jej. W dodatku pisał że jak go poznała to była młoda dziewczyna która nie znała ang itd i że bardzo się dla niego starała...no to macie odpowiedz.