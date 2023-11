Celebryci bawią się na przebieranym "secret party" z Majdanami: Joanna Przetakiewicz, Rinke Rooyens, Rafał Zawierucha... (ZDJECIA)

Halloween to od lat ukochane święto miłośników przebieranek. Choć do dziś kojarzy się ono głównie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie celebracja stoi na zupełnie innym poziomie, to coraz więcej gwiazd "importuje" ten zwyczaj od swoich kolegów i koleżanek zza oceanu. Niektóre polskie gwiazdy najwyraźniej pokochały ten zwyczaj do tego stopnia, że aż urządziły sobie przebieraną imprezę w... środku listopada.