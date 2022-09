Celebryci inwestują w domy za granicą: Ewa Chodakowska w Grecji, Natalia Siwiec w Meksyku, Małgorzata Rozenek w Tajlandii... (ZDJĘCIA)

Celebryci uwielbiają chwalić się egzotycznymi podróżami. Dla części z nich udział w programach rozrywkowych, do których zdjęcia odbywają się za granicą, staje się inspiracją i motywacją do tego, by zakupić nieruchomość poza Polską. Tak stało się w przypadku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, którzy wzięli udział w programie "Azja Express", po czym, zachwyceni miejscówką, kupili sobie dom w Tajlandii. Przez część roku para wynajmuje apartament, co stanowi dodatkowy zastrzyk gotówki. Z kolei Natalia Siwiec postanowiła wyremontować nieruchomość w Tulum. Dom w Meksyku stał się drugim azylem dla jej rodziny.