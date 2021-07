Celebryci pozują na imprezie Tomasza Ossolińskiego i... producenta pralek: Kulczyk, Niemczyccy, Kwaśniewska, Gessler (ZDJĘCIA)

Czas lockdownu był niezwykle traumatyczny dla celebrytów, ponieważ na długo stracili możliwość lansowania się na ściankach. W czerwcu rząd się zlitował i zniósł większość obostrzeń - w tym dotyczących organizacji imprez do 150 osób.

Latem wielu celebrytów rezyduje poza Warszawą, więc Tomasz Ossoliński postanowił urządzić swój pokaz "mody cyrkulacyjnej" w Gdańsku. Ossoliński, we współpracy ze start-upem "Ubrania do Oddania" i pewnym producentem pralek, stworzył kolekcję z tkanin wykorzystanych wcześniej przez innych projektantów. Niby nic odkrywczego, ale na celebrytów zadziałało to jak lep na muchy.