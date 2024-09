Celebryci pozują w "eko" stylizacjach na pokazie "Moda na recykling": Anna Głogowska, Barbara Kurdej-Szatan, Monika Mrozowska

Ojej, jacy oni są eko. Nic to, że na każdy event wkładają nowe ciuchy, bo nie wypada pokazać się drugi raz w tej samej kiecce. Mają gigantyczne garderoby, latają parę razy do roku na wakacje. A teraz pokazują jakieś szmaty poszarpane przez psy i niby to ma nas, biedaków, zachęcić do recyklingu? Nie mają za grosz poczucia obciachu.