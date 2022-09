Celebryci lansują się na pokazie mody z recyklingu: Sylwia Bomba, Małgorzata Tomaszewska, Fit Lovers.. (ZDJĘCIA)

Nido 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Bomba bardzo niekorzystnie wyglada w tych brwiach. Pokreslaja wszystko co ma nieladne w twarzy. Poliki puculowate, nos jak kartofel, wielorybie usta. Jak nie miala tych brwi tak zalamknowanych do gory to wygladala duzo kagodniej. Czy ona lustra w domu nie ma ze nie widzi jak karykaturalnie wyglada??