Celebryci wdzięczą się do zdjęć na zimowym pokazie strojów kąpielowych

Gwiazdy i celebryci robią co mogą, by nie wypaść z obiegu. Ci bardziej zorientowani doskonale zdają sobie sprawę z tego, że by zaistnieć w show biznesie nie można dać o sobie zapomnieć. Obecnie nie wystarczy tylko zagrać w filmie czy serialu lub pojawić się w programie rozrywkowym. Należy działać na wielu płaszczyznach. Niezbędne jest prowadzenie instagramowego profilu i regularne odwiedzanie branżowych imprez.