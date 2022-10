Celebryci zachęcają do regularnych badań ze ścianki: ciężarna Lenka Klimentowa, Barbara Kurdej-Szatan z synkiem, Edyta Herbuś (ZDJĘCIA)

Sarcastic 33 min. temu zgłoś do moderacji 27 18 Odpowiedz

Usg piersi i tarczyca 1x rok, brzuch 1x 2 lata jeśli nic się nie dzieje. Jest na kosmetyczkę to jeśli lekarz Poz nie chce dać to trzeba prywatnie. Cytologia co rok. Morfologia 1x rok, zelazo, tsh ft3 i 4, glukoza, OB jeśli zdrowie jest plus markery nowotworowe piersi, układu pokarmowego, rozrodczego a mężczyźni PSA. I kontrola cisnienia. To minimum, choć jeszcze inne rzeczy by się przydały.