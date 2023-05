Celebrytki dokazują na evencie marki kosmetycznej: Edyta Herbuś w czerni, skromna Domańska i Ładocha w czapce... (ZDJĘCIA)

Choć aktualnie showbiznesowe życie toczy się głównie w mediach społecznościowych, branżowe imprezy wciąż jeszcze stanowią ważny element pracy celebrytów. W efekcie chętnych do zaprezentowania się przed fotoreporterami nie brakuje.

Kolejna okazja do wystrojenia się i pokazania wcześniej ćwiczonych przed lustrem póz nadarzyła się we wtorek. Złaknione dźwięku migawki znane twarze tym razem dla odmiany miały okazję uczestniczyć w evencie marki kosmetycznej. Popołudnie promując kremy postanowiły spędzić m.in. przyodziana w czarny kombinezon Edyta Herbuś, Aleksandra Domańska w skromnej beżowej stylizacji czy Daria Ładocha, która tego dnia postawiła na tzw. sportową elegancję, łącząc garnitur z czapką z daszkiem. Wydarzenie przyciągnęło jednak nie tylko kobiety. Jeżeli chodzi o męskie grono, to imprezę nawiedzili głównie projektanci: Dawid Woliński, Łukasz Jemioł oraz Maciej Zień.