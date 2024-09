Celebrytki lansują się na wystawie: cekinowa Paulina Smaszcz, dawno niewidziana Misheel Jargalsaikhan i złota Anna Wyszkoni

Kolejny dzień to dla Pauliny kolejna okazja do przypomnienia o sobie światu. Dziennikarka nawiedziła we wtorek wystawę "Fabulosus Maleficis" w Warszawie, gdzie z wprawą brylowała na czerwonym dywanie wśród stołecznej śmietanki towarzyskiej. Tym razem Smaszcz błyszczała na ściance w brokatowej bluzce, którą zestawiła z czarnymi spodniami-cygaretkami oraz sandałkami na obcasie. Jej krótkie włosy zostały zaczesane gładko do tyłu.