Paulina Smaszcz wzięła sobie za punkt honoru, by jej zeszłotygodniowy występ w telewizji nie przeszedł niezauważony. W tym celu "kobieta-petarda" wystroiła się w ryzykowną kreację z głębokim dekoltem. Dodatkowo do jednej z piersi dopięła sobie broszkę-różę, która karykaturalnie sterczała. W takim stroju była małżonka Macieja Kurzajewskiego obwieściła z nieskrywaną ekscytacją, że będziemy mogli oglądać ją w drugim sezonie "Królowej Przetrwania".

Smaszcz co prawda osiągnęła swój cel i wywołała niemałą sensację w sieci. Internauci byli jednak zgodni, co do tego, że kreacja "kobiety-petardy" była co najmniej nieudana. 51-latka nie byłaby sobą, gdyby pominęła milczeniem burzę wokół swojej śmiałej stylizacji, przyznając gorzko, że "nigdy nie otrzymała tyle hejtu na temat swoich piersi".