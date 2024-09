Paulina Smaszcz reaguje na krytykę jej ostatniej odważnej stylizacji: "Nigdy nie otrzymałam tyle hejtu na temat moich piersi"

Paulina Smaszcz wraca. Choć "kobieta-petarda" przez wiele tygodni była mniej aktywna w mediach społecznościowych, a przynajmniej nie była główną bohaterką serwisów internetowych, niebawem znów będzie na językach wielu Polaków. Już w grudniu w sieci zadebiutuje drugi sezon show "Królowe przetrwania", w którym wzięła udział. Właśnie z tej okazji pojawiła się ostatnio na antenie TVN 7, by zrobić szum wokół programu. I cóż, zrobiła, ale nie tym, co mówiła, a tym, jak wyglądała.

Paulina Smaszcz reaguje na krytykę odważnej kreacji

Mam 51 lat. Jestem babcią cudownej mojej wnusi, którą nazywam moją D. Kocham i jestem kochana. Jestem dumna z bycia dojrzałą, wykształconą, świadomą siebie i doświadczoną kobietą - z defektami, minusami, nieidealnymi cechami i rozmiarami, ale skupiającą się na tym, co dobre, pozytywne, z szerokim uśmiechem i optymizmem. Jestem normalną kobietą jak tysiące innych. Wspieram kobiety po przejściach i mężczyzn z przeszłością. (...) Nigdy nie odmówiłam i nie odmawiam niesienia pomocy. (...) Nigdy nie otrzymałam tyle hejtu na temat sukienki i moich piersi, co przez ostatnie 3 dni. Oznacza to tylko, że ludzie - zamiast skupiać się na pomaganiu w obliczach tragedii powodzi, katastrofy ludzi i zwierząt, rodzin, które tracą wszystko - mają puste, nudne życie oraz czas na hejtowanie - napisała, dodając na koniec, by hejterzy przestali pisać krytyczne uwagi, a skupili się na niesieniu pomocy innym.