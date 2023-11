Celebrytki paradują w modnych "kapciach". Pisarek, Rzeźniczak, Wieniawa… (ZDJĘCIA)

Nie tylko polskie it-girls, ale nawet sama Gigi Hadid, nosi je do wszystkiego, od jeansów i casualowych płaszczy po sukienki. Chociaż buty Ugg są szalenie wygodne i ciepłe, bo wykonane są z garbowanej, owczej skóry wywróconej włosiem do środka, wokół sposobu ich produkcji pojawiło się sporo kontrowersji. O sposobie traktowania owiec, z których pozyskuje się surowiec do produkcji modnych śniegowców, napisały nawet fanki Julii Wieniawy pod jej "stylówką" na Instagramie. Te osoby, dla których najważniejsze są względy estetyczne i praktyczne, w tym sezonie mówią wprost: lepszego wyboru niż "uggi" nie ma.