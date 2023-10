Celebrytki paradują w modnych trenczach. Wieniawa, Olejnik, Bomba (ZDJĘCIA)

Trencz to jeden z tych elementów damskiej szafy, który spokojnie można nazwać must havem. Pasuje na wiele okazji, od wyborów po spotkanie w biurze, a do tego można nosić go z takim samym powodzeniem w połączeniu ze sneakersami i jeansami, jak i sukienką i botkami na obcasie. Na punkcie prochowca oszalały polskie gwiazdy, które wskoczyły w ten modny płaszcz w pierwszych chłodnych dniach października.