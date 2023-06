Celebrytki pozują na konferencji Omeny Mensah: Ewa Chodakowska, Beata Tadla, Magdalena Pieczonka... (ZDJĘCIA)

Lol 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Wszystkie te celebryty to jest jedno wielkie bagno ręka rękę myje... To co tam się dzieje to jest po prostu Sodoma i Gomora i każda osoba która potrafi myśleć i wyciągać wnioski - widzi ,co tam się dzieje . Ci ludzie pojawili się z nikąd tylko i wyłącznie mieli plecy w odpowiednim momencie, nie jest to nic innego jak pralnia i jeszcze raz pralnia pieniędzy.