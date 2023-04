Celebrytki prezentują kolorowe stylówki: Barbara Kurdej-Szatan, Anna-Maria Sieklucka, Kamila Baar (ZDJĘCIA)

Branżowe imprezy to doskonała okazja dla celebrytek z rodzimego show biznesu, by wskoczyć w eleganckie kreacje i błyszczeć na ściankach. Tym razem na evencie swoją obecnością zaszczyciły: Anna-Maria Sieklucka, Barbara Kurdej-Szatan, Kamila Baar, Małgorzata Foremniak i Joanna Horodyńska. Panie najwyraźniej poczuły już wiosnę, bo uśmiechały się do obiektywów w niezwykle kolorowych stylizacjach.