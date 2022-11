Celebrytki wąchają zapachy na otwarciu butiku: odstawiona Sandra Kubicka, nonszalancka Paulina Krupińska, wymalowana Katarzyna Stankiewicz... (ZDJĘCIA)

Radosław 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przez otyłość mamy też rozwalony rynek matrymonialny. Na Badoo, czy tinderze mamy około 20% dziewczyn bezdzietnych i bez nadwagi. Mamy też dużo otyłych mężczyzn i tych o średniej atrakcyjności, których jest około 80%. Mężczyźni mają strategię reprodukcyjną ilościową, a kobiety jakościową. Atrakcyjny facet, jeśli ma wybór i taką możliwość, to nie będzie chętny do związku, chociaż to wiadomo od każdej zasady jest wyjątek tu też dużo daje kwestia wychowania. Więc mamy około 20% najatrakcyjniejszych facetów, którzy skaczą sobie od jednej do drugiej i kobiety które chcą złapać tego najlepszego. Oczywiście obecnie najatrakcyjniejsze kobiety to przeciętne kobiety, które były powiedzmy 15 lat temu. Po prostu wydają się lepsze Na tle konkurencji, która prezentuje bardzo nieestetyczne sylwetki. Według dziesiątek badań i ankiet mężczyźni wolą kobiety kształtne lub szczupłe A co niektórzy bardzo chude. Faceci mają zupełnie inne wyobrażenie na temat kobiety z krągłościami, które nie pokrywa się z wyobrażeniem kobiet, których zdaniem kobieta z krągłościami to kobieta bardzo otyła, a taka jest nieakceptowalna przez zdecydowaną większość mężczyzn. Przeciętny facet w takim układzie nie jest w stanie znaleźć przeciętną kobietę, ponieważ przeciętna kobieta w tych czasach należy do top kobiet dzięki słabej konkurencji, przez co interesują się nią faceci, że znacznie wyższej półki, niż normalnie miałoby to miejsce, gdybyśmy nie mieli tak dużego stopnia otyłości społeczeństwa. Wygląd dla obu płci jest ważny, ale nierównomiernie. Niektóre kobiety są na przykład w stanie zignorować na przykład nadwagę, jeśli na przykład facet ma dobry charakter i pieniądze. W przypadku mężczyzn jest to trochę inaczej, kobiety potrafią udawać orgazm, a faceci zaangażowanie, więc, żeby otrzymać seks wchodzą w relacje z kobietami, z którymi nigdy nie chcieliby mieć rodziny lub wchodzą w relacje z kobietami, które spełniają, chociaż minimalne wymagania na przykład brak nadwagi. Dlatego w tych czasach tak mało patrzy się na charakter, ponieważ bardzo mało jest kobiet i spotyka się je na swojej drodze bardzo rzadko, które spełniają minimalne wymagania, czyli na przykład brak nadwagi. Przeciętni faceci chcący założyć rodzinę nie są w stanie tego zrobić, ponieważ kobiety top są zaobserwowane związkami z facetami z górnej półki. Od każdej reguły występującej w relacji są wyjątki. Kiedyś ponad 90% kobiet w Polsce było szczupłych, i to było regułąBrak dzietności to problem wielo czynnikowy oprócz wszystkich innych znanych przyczyn oczywistą przyczyną niskiej dzietności jest brak nowych par oraz par w których oboje są usatysfakcjonowani. Mamy około 20% naj atrakcyjniejszych facetów którzy korzystają z tego że dzięki aplikacjom randkowym mają łatwy dostęp do kobiet i pozostałych facetów w przeciętnych którzy nie znajdują pary ze względu na to że kobiety dzięki aplikacjom randkowym mają również dostęp do mężczyzn którzy normalnie nigdy by do nich nie zagadali. 80% niewybieralnych kobiet z nieestetyczną sylwetką praktycznie niewybieralnych, i około 20% kobiet którymi żonglują czady. A to że są jeszcze jakieś normalne związki w których rodzą się dzieci to po prostu wyjątki od reguły